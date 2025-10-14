14 شاہراؤں کی بحالی کیلئے ایک ارب روپے کے فنڈز مختص
سڑکوں کی بحالی کیلئے تکنیکی امور جلد نمٹا کر عملی کام کا آغاز کیا جائے :کمشنر مسائل کے حل کیلئے واسا ذمہ داریاں احسن انداز میں ادا کرے :راجہ جہانگیر
فیصلآباد(خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ‘‘سڑکیں بحال، عوام خوشحال’’پروگرام کے تحت فیصلآباد شہر کی 14 مرکزی شاہرات کی ایک ارب روپے کے فنڈز سے کولڈ ملنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے معیاری مرمت و بحالی کی جائے گی۔اس حوالے سے کمشنر فیصلآباد راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا۔ ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر نے سڑکوں کی عوامی اہمیت اور ان کی مرمت و بحالی کے حوالے سے اجلاس کو بریفنگ دی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اس منصوبے میں جھنگ روڈ، سوساں روڈ، شیخوپورہ روڈ، بلیوارڈ روڈ، کینال روڈ، مال روڈ، بلال روڈ، جیل روڈ، اکبرآباد روڈ، ڈائیو روڈ، ملت روڈ، سرگودھا روڈ اور اتحاد روڈ شامل ہیں۔کمشنر فیصلآباد نے ہدایت کی کہ سڑکوں کی بحالی کے لیے تکنیکی امور جلد نمٹا کر عملی کام کا آغاز کیا جائے ۔ اجلاس کے دوران انہوں نے واسا سے جاری سیور لائن سکیموں پر بریفنگ لی اور کہا کہ واسا کے ترقیاتی منصوبے کسی صورت تعطل کا شکار نہیں ہونے چاہئیں۔راجہ جہانگیر انور نے کہا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے واسا اپنی ذمہ داریاں مؤثر اور احسن انداز میں ادا کرے ۔