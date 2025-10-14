کمالیہ :غیر قانونی پٹرول فروخت کرنیوالوں کیخلاف بڑی کارروائی
کمالیہ (نمائندہ دنیا،نمائندہ خصوصی )ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ عمر عباس اور اے سی کمالیہ اقرا ناصر کی زیر نگرانی غیر قانونی طور پر پٹرول فروخت کرنے والی ایجنسیوں کے خلاف بڑی کارروائی ،متعدد غیر قانونی پٹرول ایجنسیوں سے مشینیں اور دیگر سامان ضبط کرلیا گیا۔۔۔
اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر نے اپنی نگرانی میں ضبط شدہ مشینوں کو موقع پر ہی تباہ کردیا۔انہوں نے کہا کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے غیر قانونی پٹرول فروشی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی ۔، قانون کے مطابق سخت کارروائیاں جاری رہیں گی۔انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ اگر کسی جگہ غیر قانونی پٹرول فروخت یا ذخیرہ کرنے کی اطلاع ہو تو فوراً انتظامیہ کو آگاہ کریں ۔