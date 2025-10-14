زرعی یونیورسٹی ٹوبہ :طلباء کے جھگڑے معمول ، والدین پریشان
انتظامیہ طلباء میں بڑھتی کشیدگی پر قابو پانے میں ناکام ،اعلیٰ حکام سے نوٹس کا مطالبہ
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے سب کیمپس ٹوبہ ٹیک سنگھ میں انتظامی غفلت کے باعث طلباء کے مابین لڑائی جھگڑے معمول بنتے جا رہے ہیں۔ کیمپس میں نظم و ضبط کی صورتحال مسلسل خراب ہو رہی ہے جبکہ انتظامیہ طلباء کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر قابو پانے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے ۔ذرائع کے مطابق متعدد بار طلباء گروپوں کے درمیان ہاتھا پائی، نعرے بازی اور بدتمیزی کے واقعات پیش آ چکے ہیں، تاہم انتظامیہ کی جانب سے مؤثر کارروائی یا تادیبی اقدامات نہیں کئے گئے ۔ والدین کی شکایات کے باوجود سیکیورٹی انتظامات میں بہتری نہیں لائی جا سکی۔طالبات کے والدین نے صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیمپس میں ہراسگی کے بڑھتے واقعات کے باعث وہ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کے حوالے سے سخت پریشان ہیں ،متعلقہ حکام اور ضلعی انتظامیہ سکیورٹی بہتر بنانے اور تعلیمی ماحول کو پرسکون رکھنے کے لیے فوری اقدامات کرے ۔ طلباء کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کے غیر سنجیدہ رویے کے باعث تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں اور خوف و ہراس کا ماحول جنم لے چکا ۔