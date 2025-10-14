صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ:ڈپٹی کمشنر کا اڈے پر قائم پولیو مانیٹرنگ پوائنٹ کا دورہ

  • فیصل آباد
ہدف کے حصول میں غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی:عمر عباس میلہ

ٹوبہ ٹیک سنگھ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ضلعی سطح پر انسدادِ پولیو مہم کی مانیٹرنگ کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ نے جنرل بس سٹینڈ پر قائم پولیو مانیٹرنگ ٹرانزٹ پوائنٹ کا اچانک دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے موقع پر پولیو ٹیم کی کارکردگی، بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے عمل، مہم کے ریکارڈ، کوریج اہداف اور رجسٹریشن لسٹوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ٹرانزٹ پوائنٹس پر آنے والے تمام بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلانے کا عمل سو فیصد یقینی بنایا جائے ۔ ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا کہ پولیو کے خاتمے کے قومی ہدف میں کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ عمر عباس میلہ نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ انسدادِ پولیو ٹیموں کے ساتھ مکمل تعاون کریں تاکہ ہر بچے تک ویکسین کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے ۔ انہوں نے کہا کہ پولیو فری پنجاب کے قیام کے لئے ضلعی انتظامیہ دن رات کوشاں ہے اور حکومتِ پنجاب کی اولین ترجیح ہر بچے کو پولیو سے محفوظ رکھنا ہے ۔

 

