ٹوبہ:غیر قانونی ایل پی جی ری فلنگ کرنیوالوں کیخلاف کارروائیاں

  • فیصل آباد
ٹوبہ ٹیک سنگھ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈائریکٹر سول ڈیفنس پنجاب کی ہدایات پر سول ڈیفنس انفورسمنٹ ٹیمیں ضلع بھر میں ایل پی جی ری فلنگ اور آئل کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں کر رہی ہیں۔۔۔

 سول ڈیفنس ٹیم نے ایک غیر قانونی ایل پی جی شاپ کو سیل کرکے چالان کیا جبکہ چار پٹرول پمپ سیل کئے گئے جن میں سے دو کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کرائی گئی۔ اسی طرح دو آئل شاپس کو بھی سیل کرکے مالکان کے خلاف متعلقہ تھانوں میں مقدمات درج کرائے گئے ۔سول ڈیفنس آفیسر محمود حسین گل نے کہا کہ آئل اور گیس کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث عناصر کے خلاف ایکشن جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی حفاظت، معیارِ زندگی کے تحفظ اور قانون کے نفاذ کے لئے سول ڈیفنس ٹیمیں ہر وقت متحرک ہیں اور کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔

 

