نبی کریم ؐ کی ذات تمام مسلمانوں کیلئے مشعلِ راہ :ڈاکٹر امجد
افسوس مسلمان ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں اور فرقوں میں بٹ چکے
پینسرہ (نمائندہ دنیا) ڈاکٹر امجد علی نے کہا ہے کہ نبی کریم ؐ کی ذات تمام مسلمانوں کے لیے مشعلِ راہ ہے ، اخلاقِ حسنہ، اخلاقِ کریمہ اور خلقِ عظیم یہی اخلاق کی تین بڑی اقسام ہیں اور میرے نبیؐ کی تعلیمات یہی ہیں ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے چک نمبر 241 رب چینچل والا میں جماعت اسلامی پی پی 107 کے زیرِ اہتمام منعقدہ سیرت النبی ؐ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر رانا اکرام ،میاں سفیان، سمیع اللہ، نصیب اللہ و دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ڈاکٹر امجد علی نے مزید کہا کہ ہمیں اپنے اخلاق و کردار کو اس قدر بہتر بنانا چاہیے کہ دشمن بھی دوست بن جائے ، افسوس آج مسلمان ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں اور فرقوں میں بٹ چکے ، ہمیں اپنی زندگی آپ ؐ کی سیرتِ طیبہ کے مطابق گزارنی چاہیے ۔