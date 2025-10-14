صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ میں بھی پولیو مہم کا آغاز

  • فیصل آباد
کمالیہ میں بھی پولیو مہم کا آغاز

کمالیہ (نمائندہ دنیا )کمالیہ میں بھی گزشتہ روز چار روزہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا،مہم 16 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ 300 سے زائد ٹیمیں بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی۔۔۔۔

 اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کر دیا ،70 ہزار سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے ۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر عاصم اعجاز نے اس موقع پر کہا کہ مہم کے دوران کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی اس موقع پر ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر عدیل عارف بھی موجود تھے ۔

 

