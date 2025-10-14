صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:جنرل سٹور پر آگ بھڑک اٹھی، ایک شخص جھلس گیا

  • فیصل آباد
آگ سٹور پر پڑے پٹرول کی وجہ سے لگی، لاکھوں کا نقصان، زخمی ہسپتال داخل

 چنیوٹ، بھوانہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نمائندہ دنیا) جنرل سٹور پر پڑے پٹرول کو آگ لگنے سے ایک شخص جھلس گیا۔تفصیلات کے مطابق پینسرا روڈ چک نمبر 239 ج ب دھلووالی میں واقع جنرل سٹور میں پڑے پٹرول کو اچانک آگ لگ گئی، آگ لگنے کے نتیجے میں 38سالہ ذوالفقار ولد ضیاء جھلس کر زخمی ہو گیا،اس دوران لاکھوں روپے مالیتی سامان بھی جل کر خاکستر ہو گیا، ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا اور زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 

 

