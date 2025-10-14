تحصیل احمد پور سیال میں بھی انسداد پولیو مہم کا آغاز
گڑھ مہاراجہ (نمائندہ دنیا )تحصیل احمد پور سیال میں بھی انسداد پولیو کی قومی مہم کا آغاز ہوگیا ،ممبر ہیلتھ کونسل زوار ملک غلام جیلانی نے بطور مہمان خصوصی ایم ایس تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ڈاکٹر ممتاز حسین ندیم۔۔۔
تحصیل سینٹری انسپکٹر ملک محمد اجمل، محمد جنید خان، مظفر چدھڑ اور محکمہ صحت کے دیگر عملہ کے ہمراہ فیتہ کاٹ کر اور پانچ سال سے کم عمر بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا۔ انہوں نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال احمد پور سیال میں قائم پولیو کاؤنٹر کا وزٹ بھی کیا اور عملہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔میڈیا سے گفتگو میں زوار ملک غلام جیلانی نے کہا کہ والدین اپنے پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں ۔