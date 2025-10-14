چنیوٹ :ڈی ایچ کیو ہسپتال میں انسداد پولیو مہم کا افتتاح
ہیلتھ اتھارٹی افسران مائیکروپلان پرذمہ داری سے عمل کریں:ڈپٹی کمشنر
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنرچنیوٹ صفی اﷲ گوندل نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال میں انسداد پولیو مہم کا افتتاح کیا۔انہوں نے پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤکے حفاظتی قطرے پلائے اور انگلیوں پر نشانات لگائے ۔چار روزہ مہم 16 اکتوبر تک جاری رہے گی۔مہم کے دوران پانچ سال تک کی عمر کے 2 لاکھ 97 ہزار122بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے ،مجموعی طور پر1467ٹیمیں ڈیوٹی پر مامورہونگی۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وطن عزیز کو پولیو فری بنانا ترجیح ہے ،باربار مہم کو دہرانے کامقصد اس وائرس کا یکسر خاتمہ کرنا ہے ۔انہوں نے کہا کہ پولیو کے دو قطرے ہر بچہ ہر بار بچوں کے صحت مند مستقبل کے ضامن ہیں لہذاوالدین اپنے پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلوائیں اور بچوں کی صحت کے تحفظ کے لئے گھر آنے والی پولیو ٹیموں سے تعاون کریں۔انہوں نے ہیلتھ اتھارٹی کے افسران سے کہا کہ مائیکروپلان پرذمہ داری سے عمل کیا جائے اور سابقہ تجربات کو مدنظر رکھیں۔مہم کی دوہری مانیٹرنگ کی جائے گی اس ضمن میں غفلت یا لاپروائی کی کوئی گنجائش نہیں۔انہوں نے بس اڈوں، ریلوے اسٹیشن،پارکس،موٹر وے انٹرچینجز سمیت دیگر پوائنٹس پر ٹیموں کی موجودگی کو یقینی بنانے کا حکم بھی دیا۔