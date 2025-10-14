صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بزنس فسیلیٹیشن سنٹر سے 11ہزار سے زائد این او سیز جاری

  • فیصل آباد
بزنس فسیلیٹیشن سنٹر سے 11ہزار سے زائد این او سیز جاری

کمشنر فیصل آباد کاسنٹر کا دورہ ،مختلف محکموں کے نمائندگان کی ڈیوٹی کا جائزہ لیا

 فیصلآباد(خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت کمشنر کمپلیکس میں قائم بزنس فسیلیٹیشن سنٹر کامیابی کی منازل طے کر رہا ہے ۔ سنٹر سے اب تک کاروباری حضرات کو 11 ہزار 781 این او سیز کا اجراء کیا جا چکا ہے ۔کمشنر فیصلآباد راجہ جہانگیر انور نے بزنس فسیلیٹیشن سنٹر کا دورہ کیا اور مختلف محکموں کے نمائندگان کی ڈیوٹی، بزنس کمیونٹی کو این او سیز کے تیز رفتار اجراء اور معیاری خدمات کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سنٹر کی مثالی کارکردگی کو سراہا اور عوامی خدمت کا تسلسل برقرار رکھنے کی ہدایت کی۔اس موقع پر ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن عامر رضا بھی ان کے ہمراہ موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریلوے سٹیشن سے ملحقہ 3 کلو میٹر کی ریویمپنگ منظور

لائبریریوں کی ترویج و ترقی ، متعدد اہم اقدامات کی منظوری

بچوں کو معذوری سے بچائیں ، قطرے پلوائیں، ڈی سی قصور

انسٹیٹیوٹ آف ڈائیبٹیز اینڈ اینڈو کرونولوجی کو بر وقت مکمل کرنیکی ہدایت

بین الاقوامی کانفرنس برائے اپلائیڈ زوالوجی کا افتتاح

قریبی شہروں کو ای بس، میٹرو ٹرین سے منسلک کرنیکی تجویز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس