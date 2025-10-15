نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے نوجوان کو موت کے گھاٹ اتار دیا
ڈائیوو روڈ پر عبدالرحیم کے بیٹے کو گھرواپس جاتے ہوئے گولیوں کانشانہ بنایاگیا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے نوجوان کو موت کے گھاٹ اتار دیا ،بتایاگیاہے کہ تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے ڈائیوو روڈ پر عبدالرحیم کا بیٹا شہر سے گھر واپس جا رہا تھا کہ اس دوران دو نامعلوم افراد نے اس پر اندھا دھند فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا، پولیس نے مقتول کی لاش تحویل میں لے لی جبکہ والد کی درخواست پر ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر کے تلاش شروع کر دی گئی ہے ۔