مخالفین نے عطائی سے غلط انجکشن لگوا کر شہری کو قتل کردیا
391 گ ب کے شبیر کوڈاکٹرفیصل نے انجکشن لگایا،5ملزموں کیخلاف مقدمہ
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) مخالفین نے مبینہ طور پر عطائی سے غلط انجکشن لگوا کر شہری کو قتل کر دیا۔ تھانہ سٹی تاندلیانوالہ کے علاقے 391 گ ب کے رہائشی عابد حسین نے پولیس کو بتایا کہ اس کا بھائی شبیر حسین بخار کی حالت میں عطائی ڈاکٹر فیصل کے پاس گیا، جس نے دو انجکشن لگائے ۔ انجکشن لگنے کے بعد اس کی حالت بگڑ گئی اور تین روز زندگی و موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد دم توڑ گیا۔ مدعی کے مطابق سابقہ رنجش پر مخالفین نے عطائی کے ساتھ مل کر منصوبہ بندی کے تحت اس کے بھائی کو غلط انجکشن لگوایا۔ پولیس نے پانچ نامزد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔