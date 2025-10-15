کمالیہ :سیلاب متاثرہ خاتون کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور
کمالیہ (نمائندہ دنیا) نواحی علاقہ موضع غلام حسین ویروآنہ ملتانی والا پل کے قریب سیلاب کی تباہ کاریوں نے ناہید اختر زوجہ ریاض کا گھر ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔
ضعیف ناہید اختر مزدوری کرکے اپنے چار بچیوں اور سات سالہ بیٹے کا پیٹ پالنے پر مجبور ہیں۔ بڑھتی ہوئی سردی میں کھلے آسمان تلے زندگی گزارنا ان کیلئے عذاب بن چکا ہے ۔ ناہید اختر نے بتایا کہ پھول کی پتیوں جیسے بچے ٹھٹھرتی ہوا میں کانپ رہے ہیں، سیلاب سب کچھ بہا لے گیا، اب صرف جھاڑیاں اور یادیں باقی ہیں۔ ناہید اختر نے پریس کلب کمالیہ پہنچ کر وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے فوری امداد کی اپیل کی۔