صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ :سیلاب متاثرہ خاتون کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور

  • فیصل آباد
کمالیہ :سیلاب متاثرہ خاتون کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور

کمالیہ (نمائندہ دنیا) نواحی علاقہ موضع غلام حسین ویروآنہ ملتانی والا پل کے قریب سیلاب کی تباہ کاریوں نے ناہید اختر زوجہ ریاض کا گھر ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔

ضعیف ناہید اختر مزدوری کرکے اپنے چار بچیوں اور سات سالہ بیٹے کا پیٹ پالنے پر مجبور ہیں۔ بڑھتی ہوئی سردی میں کھلے آسمان تلے زندگی گزارنا ان کیلئے عذاب بن چکا ہے ۔ ناہید اختر نے بتایا کہ پھول کی پتیوں جیسے بچے ٹھٹھرتی ہوا میں کانپ رہے ہیں، سیلاب سب کچھ بہا لے گیا، اب صرف جھاڑیاں اور یادیں باقی ہیں۔ ناہید اختر نے پریس کلب کمالیہ پہنچ کر وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے فوری امداد کی اپیل کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

تتلے عالی سے باریش نامعلوم شخص کی لاش برآمد

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر