متحدہ لائرز فورم کا ملک غلام عباس نسوآنہ کی حمایت کااعلان

  • فیصل آباد
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ بار میں وکلاء کے بڑے دھڑے متحدہ لائرز فورم نے امیدوار ممبر پنجاب بار کونسل (چنیوٹ سیٹ) ملک غلام عباس نسوآنہ ایڈووکیٹ کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا۔

اس سلسلے میں سینئر قانون دان میاں وحید انور کوکب ایڈووکیٹ کی میزبانی میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔وکلاء نے اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک غلام عباس نسوآنہ کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرانے کے عزم کا اظہار کیا۔تقریب سے میاں وحید انور کوکب، رانا فدا حسین اور چوہدری افتخار سدھو ایڈووکیٹس نے خطاب کیا۔

 

