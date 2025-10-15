سنی علماء کونسل جھنگ کا بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کا آغاز
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)سنی علماء کونسل جھنگ نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے اعلان کے بعد بھرپور تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔
اس سلسلے میں ضلعی صدر حافظ خالد محمود جھنگوی کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں قاری رفیق حیدری، رانا شوکت علی، خلیل الرحمٰن اور دیگر عہدیداران شریک ہوئے ۔ اجلاس میں تنظیمی امور، امیدواروں کے انتخاب اور انتخابی حکمت عملی پر مشاورت کی گئی۔ حافظ خالد محمود جھنگوی نے کہا کہ سنی علماء کونسل دیانتدار اور خدمت گزار قیادت کو عوام کے سامنے لائے گی۔ قاری رفیق حیدری نے کہا کہ جماعت تعلیم، صحت اور فلاحی منصوبوں کے فروغ کے لیے فعال کردار ادا کرے گی۔