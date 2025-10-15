پراجیکٹ بیسڈ لرننگ اور سٹیم ایجوکیشن پر تربیتی سیشن
تنقیدی سوچ تکنیکی ترقی کی بنیاد :ڈاکٹر ظفر اقبال ،ڈاکٹر کاشف اوردیگرکاخطاب
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں وائس چانسلر ڈاکٹر ذوالفقار علی کی ہدایت پر شعبہ ریاضی و شماریات کے زیراہتمام ‘‘پراجیکٹ بیسڈ لرننگ اور یونیورسٹیوں میں سٹیم ایجوکیشن’’ کے عنوان سے ایک روزہ تربیتی سیشن منعقد ہوا۔ سیمینار نیشنل اکیڈمی آف ہائر ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن کمیشن، برٹش کونسل اور اورک کے اشتراک سے منعقد کیا گیا۔افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے ڈین فیکلٹی آف سائنسز ڈاکٹر عامر جمیل نے کہا کہ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کا امتزاج تنقیدی سوچ کو فروغ دیتا ہے ، جو مسائل کے حل اور جدت پسندی کی راہیں ہموار کرتا ہے۔
چیئرمین شعبہ ریاضی ڈاکٹر محمد ظفر اقبال نے کہا کہ تنقیدی سوچ تکنیکی ترقی کی بنیاد ہے ، جو صنعتوں اور معاشرتی نظام کو نئی جہتیں فراہم کرتی ہے ۔ڈاکٹر محمد کاشف نے کہا کہ بنیادی سائنس افراد کو پیچیدہ مسائل حل کرنے اور عملی زندگی میں اپنی تعلیم کو مؤثر طور پر استعمال کرنے کے قابل بناتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اس سیشن کا مقصد طلبہ میں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق سائنسی سوچ کو فروغ دینا ہے ۔ اس موقع پر جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے ڈاکٹر کاشف جاوید نے بھی اظہارِ خیال کیا۔