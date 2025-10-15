کمالیہ: نجی گروپ آف کالجز کی پاک فوج سے اظہاریکجہتی کیلئے ریلی
کمالیہ (نمائندہ خصوصی) افغانستان کی جانب سے پاکستان کی سرزمین پر مبینہ دراندازی کے بعد پاکستانی افواج کے جوابی اقدام پر اظہارِ یکجہتی کے لیے نجی گروپ آف کالجز کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔
ریلی میں طلبہ، طالبات، اساتذہ اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ ریلی کالج کے مین گیٹ سے شروع ہو کر فاضل دیوان پارک کے سامنے اختتام پذیر ہوئی۔شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر پاک فوج سے اظہارِ یکجہتی کے پیغامات درج تھے ۔