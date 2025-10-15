صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرہ : خواتین ہاکی کا دوستانہ میچ، اولمپین منظور الحسن اور عرفان محمود کی شرکت

  • فیصل آباد
گوجرہ : خواتین ہاکی کا دوستانہ میچ، اولمپین منظور الحسن اور عرفان محمود کی شرکت

گوجرہ (نمائندہ دنیا) انٹرنیشنل ہاکی سٹیڈیم گوجرہ میں دی یونیورسٹی آف فیصل آباد اور گوجرہ ویمن ہاکی ٹیم کے درمیان ایک دوستانہ میچ کھیلا گیا۔

 اس موقع پر مہمانِ خصوصی اولمپین و ورلڈ چیمپئن منظور الحسن اور عرفان محمود تھے ، جنہیں قومی ہاکی میں شاندار خدمات کے اعتراف میں پرائیڈ آف پرفارمنس کا اعزاز مل چکا ہے ۔مہمانانِ گرامی نے میچ کا مشاہدہ کیا اور کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ گوجرہ کی خواتین کھلاڑیوں میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے جو مستقبل میں قومی و بین الاقوامی سطح پر ملک کا نام روشن کر سکتی ہیں۔میچ سے قبل مہمانِ خصوصی کا کھلاڑیوں سے تعارف کروایا گیا، جبکہ اختتام پر کھلاڑیوں کو خراجِ تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ مہمانانِ گرامی کو یادگاری شیلڈز بھی پیش کی گئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر