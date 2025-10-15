پیرمحل: گندم کی کاشت اور انسدادِ سموگ کیلئے نمبردار کنونشن
اے سی کی کسانوں کونہری پانی کی فراہمی اورمزیدسہولیات دینے کی یقین دہانی
پیرمحل (نمائندہ دنیا) گندم کی کاشت کے فروغ اور انسدادِ سموگ کے سلسلے میں رضا فاروق میموریل لائبریری ہال میں نمبردار کنونشن منعقد ہوا، جس کی صدارت اسسٹنٹ کمشنر پیرمحل وقاص ظفر اور ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع ٹوبہ ٹیک سنگھ ڈاکٹر نوشیر علی خان نے کی۔کنونشن میں نمبرداروں اور کاشتکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے گندم سیزن میں نہری پانی کی فراہمی اور کسانوں کو حکومتی سکیموں کے تحت سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ڈاکٹر نوشیر علی خان نے بتایا کہ حکومت پنجاب جلد گندم کاشتکاروں کیلئے پرکشش پیکج کا اعلان کرے گی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت شکیل ارشد نے فصلوں کی باقیات جلانے سے گریز اور سموگ کے تدارک کیلئے نمبرداروں کو متحرک کردار ادا کرنے کی ہدایت کی۔