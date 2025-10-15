صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرمحل: گندم کی کاشت اور انسدادِ سموگ کیلئے نمبردار کنونشن

  • فیصل آباد
پیرمحل: گندم کی کاشت اور انسدادِ سموگ کیلئے نمبردار کنونشن

اے سی کی کسانوں کونہری پانی کی فراہمی اورمزیدسہولیات دینے کی یقین دہانی

 پیرمحل (نمائندہ دنیا) گندم کی کاشت کے فروغ اور انسدادِ سموگ کے سلسلے میں رضا فاروق میموریل لائبریری ہال میں نمبردار کنونشن منعقد ہوا، جس کی صدارت اسسٹنٹ کمشنر پیرمحل وقاص ظفر اور ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع ٹوبہ ٹیک سنگھ ڈاکٹر نوشیر علی خان نے کی۔کنونشن میں نمبرداروں اور کاشتکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے گندم سیزن میں نہری پانی کی فراہمی اور کسانوں کو حکومتی سکیموں کے تحت سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ڈاکٹر نوشیر علی خان نے بتایا کہ حکومت پنجاب جلد گندم کاشتکاروں کیلئے پرکشش پیکج کا اعلان کرے گی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت شکیل ارشد نے فصلوں کی باقیات جلانے سے گریز اور سموگ کے تدارک کیلئے نمبرداروں کو متحرک کردار ادا کرنے کی ہدایت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

تتلے عالی سے باریش نامعلوم شخص کی لاش برآمد

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر