صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ: متعدد فوڈ پوائنٹس پر جرمانے اور اصلاحی نوٹسز جاری

  • فیصل آباد
چنیوٹ: متعدد فوڈ پوائنٹس پر جرمانے اور اصلاحی نوٹسز جاری

متعدد ملک شاپس، فش پوائنٹس، میرج ہالز اور میٹ شاپس کی چیکنگ کی گئی

 چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر محفوظ خوراک کی فراہمی کے لیے فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائیاں روزانہ کی بنیاد پر جاری ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا کے مطابق ٹیموں نے 116 انسپکشنز کے دوران 41 فوڈ بزنسز کو اصلاحی نوٹسز جاری کیے اور قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر 82 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا۔کارروائی کے دوران متعدد ملک شاپس، فش پوائنٹس، میرج ہالز اور میٹ شاپس کی چیکنگ کی گئی، جہاں صفائی کے ناقص انتظامات پائے گئے ۔ ٹیموں نے ورکرز کے میڈیکل سرٹیفکیٹس بھی چیک کیے جو کئی مقامات پر موجود نہیں تھے ۔ کریانہ اسٹورز سے زائد المیعاد مصالحہ جات برآمد کرکے تلف کر دیے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

تتلے عالی سے باریش نامعلوم شخص کی لاش برآمد

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر