صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واسا کی انسدادِ ڈینگی آگاہی مہم، سکولوں میںپمفلٹس کی تقسیم

  • فیصل آباد
واسا کی انسدادِ ڈینگی آگاہی مہم، سکولوں میںپمفلٹس کی تقسیم

عوامی سطح پر آگاہی مہم کا مقصد شہریوں کو ڈینگی سے محفوظ رکھنا ہے :ایم ڈی سہیل قادر

 فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) ایم ڈی واسا سہیل قادر چیمہ کی ہدایت پر انسدادِ ڈینگی آگاہی مہم کے سلسلے میں شعبہ سٹیزن لائزن سیل کے عملے نے گورنمنٹ ایم سی پرائمری سکول گلشن کالونی کا دورہ کیا۔اس موقع پر طلبہ کو ڈینگی سے بچاؤ کے حوالے سے لیکچر دیا گیا اور آگاہی پمفلٹس تقسیم کیے گئے ۔ایم ڈی واسا سہیل قادر چیمہ نے کہا کہ موسم کی تبدیلی کے باعث ڈینگی مچھروں کی افزائش میں اضافہ ہو رہا ہے ، لہٰذا احتیاطی تدابیر اختیار کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے ۔ عوامی سطح پر آگاہی مہم کا مقصد شہریوں کو ڈینگی سے محفوظ رکھنا ہے ۔ پنجاب حکومت کے جاری کردہ ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے ۔واسا ہیڈ آفس، ذیلی دفاتر، ڈسپوزل سٹیشنز اور پانی کی ٹینکیوں میں روزانہ کی بنیاد پر پانی کی نکاسی، صفائی اور کباڑ کی تلفی کی جا رہی ہے ۔ایم ڈی واسا نے افسران کو ہدایت کی کہ انسداد ڈینگی مہم کے تحت اچانک انسپکشنز کے ذریعے ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

تتلے عالی سے باریش نامعلوم شخص کی لاش برآمد

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر