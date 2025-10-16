ایف ڈی اے کی کارروائی ، گلیوں میں قائم پختہ تجاوزات مسمار
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ایف ڈی اے کی اینٹی انکروچمنٹ ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے بھاری مشینری کے ذریعے جھنگ روڈ پر گلفشاں کالونی کی بعض گلیوں میں پختہ تجاوزات کو مسمار کر دیا۔ ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ جنید حسن منج کی زیر نگرانی اسٹیٹ افیسر انیب اسلم رندھاوا کی سربراہی میں انسپکٹر اسلم انصاری اور دیگر سٹاف پر مشتمل ایف ڈی اے کی اینٹی انکروچمنٹ ٹیم نے گلفشاں کالونی میں تجاوزات کی صورتحال کو چیک کیا تو گلیوں میں بعض گھروں کے باہر تجاوزات کرتے ہوئے پختہ ریمپس تعمیر کئے ہوئے تھے ۔
