کرایہ نامہ جمع کروائے بغیر رہائش پذیر شخص کیخلاف مقدمہ درج

  فیصل آباد
کرایہ نامہ جمع کروائے بغیر رہائش پذیر شخص کیخلاف مقدمہ درج

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)کرایہ نامہ جمع کروائے بغیر رہائش پذیر شخص کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقہ شعیب بلال مارکیٹ میں پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران کوائف کی چیکنگ کی جہاں ملزم شمشیر تھانے میں کرایہ نامہ جمع کروائے بغیر خفیہ طور پر رہائش پذیر تھا پولیس نے ملزم کیخلاف مقدمہ درج کرلیا۔

کرایہ نامہ جمع کروائے بغیر رہائش پذیر شخص کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقہ شعیب بلال مارکیٹ میں پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران کوائف کی چیکنگ کی جہاں ملزم شمشیر تھانے میں کرایہ نامہ جمع کروائے بغیر خفیہ طور پر رہائش پذیر تھا پولیس نے ملزم کیخلاف مقدمہ درج کرلیا۔

 

