اراضی کا تنازع،ملز موں نے کاشتکار کی کھڑی فصل تباہ کردی
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)اراضی کے تنازع پر ملزمان نے کاشتکار کی کھڑی فصل تباہ کردی۔تھانہ ٹھیکریوالہ کے علاقہ 38 ج ب میں اراضی کے تنازع پر نائلہ نامی خاتون کاشتکار کی فصل پر ملزم اسلم نے اپنے دیگر دو ساتھیوں کے ہمراہ دھاوا بول دیا اور ٹریکٹر چلا کر زیر کاشت تل کی فصل تباہ کردی جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
