صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لڑکیوں کو پیسوں کے عوض فروخت کرنے والے ملزم پکڑے گئے

  • فیصل آباد
لڑکیوں کو پیسوں کے عوض فروخت کرنے والے ملزم پکڑے گئے

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)لڑکیوں کو پیسوں کے عوض فروخت کرنے والے ملزمان پولیس کی گرفت میں آگئے ۔تھانہ ڈی ٹائپ کالونی کے علاقہ مراد کالونی میں انسپکٹر یاسر محمود نے مخبر کی اطلاع پر چھاپہ مارا جہاں تین افراد کی جانب سے جواں سالہ لڑکیوں کی جسم فروشی کادھندہ کیا جا رہا تھا پولیس نے ملز موں کو حراست میں لیکر مقدمہ درج کرلیا۔

لڑکیوں کو پیسوں کے عوض فروخت کرنے والے ملزمان پولیس کی گرفت میں آگئے ۔تھانہ ڈی ٹائپ کالونی کے علاقہ مراد کالونی میں انسپکٹر یاسر محمود نے مخبر کی اطلاع پر چھاپہ مارا جہاں تین افراد کی جانب سے جواں سالہ لڑکیوں کی جسم فروشی کادھندہ کیا جا رہا تھا پولیس نے ملز موں کو حراست میں لیکر مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ویمن یونیورسٹی:600طالبات کیلئے نیا ہاسٹل بنانے کا فیصلہ ،پی سی ون تیار

زرعی شعبہ میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر،عاشق کرمانی

آذری دارالحکومت باکو میں ملتانی کارنر کے قیام کی منظوری

خانیوال میں گندم کی پیداوار بڑھانے کیلئے آگاہی مہم کا آغاز

ستھرا پنجاب کی کمپنیوں کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت

گندم کی امدادی قیمت پر نظرثانی کی جائے ، خالد کھوکھر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن