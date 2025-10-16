لڑکیوں کو پیسوں کے عوض فروخت کرنے والے ملزم پکڑے گئے
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)لڑکیوں کو پیسوں کے عوض فروخت کرنے والے ملزمان پولیس کی گرفت میں آگئے ۔تھانہ ڈی ٹائپ کالونی کے علاقہ مراد کالونی میں انسپکٹر یاسر محمود نے مخبر کی اطلاع پر چھاپہ مارا جہاں تین افراد کی جانب سے جواں سالہ لڑکیوں کی جسم فروشی کادھندہ کیا جا رہا تھا پولیس نے ملز موں کو حراست میں لیکر مقدمہ درج کرلیا۔
لڑکیوں کو پیسوں کے عوض فروخت کرنے والے ملزمان پولیس کی گرفت میں آگئے ۔تھانہ ڈی ٹائپ کالونی کے علاقہ مراد کالونی میں انسپکٹر یاسر محمود نے مخبر کی اطلاع پر چھاپہ مارا جہاں تین افراد کی جانب سے جواں سالہ لڑکیوں کی جسم فروشی کادھندہ کیا جا رہا تھا پولیس نے ملز موں کو حراست میں لیکر مقدمہ درج کرلیا۔