فصلوں کی باقیات جلانے پر کاشتکار کیخلاف مقدمہ درج
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)فصلوں کی باقیات جلانے پر کاشتکار کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔تھانہ نشاط آباد کے علاقہ سمال اسٹیٹ کے قریب کاشتکار نے پابندی کے باوجود فصلوں کی باقیات کو آگ لگا رکھی تھی جس کے باعث علاقے کے فضا میں سانس لینا محال ہوگیا پولیس نے اہل علاقہ کی شکایت پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔
