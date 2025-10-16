صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فصلوں کی باقیات جلانے پر کاشتکار کیخلاف مقدمہ درج

  • فیصل آباد
فصلوں کی باقیات جلانے پر کاشتکار کیخلاف مقدمہ درج

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)فصلوں کی باقیات جلانے پر کاشتکار کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔تھانہ نشاط آباد کے علاقہ سمال اسٹیٹ کے قریب کاشتکار نے پابندی کے باوجود فصلوں کی باقیات کو آگ لگا رکھی تھی جس کے باعث علاقے کے فضا میں سانس لینا محال ہوگیا پولیس نے اہل علاقہ کی شکایت پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔

فصلوں کی باقیات جلانے پر کاشتکار کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔تھانہ نشاط آباد کے علاقہ سمال اسٹیٹ کے قریب کاشتکار نے پابندی کے باوجود فصلوں کی باقیات کو آگ لگا رکھی تھی جس کے باعث علاقے کے فضا میں سانس لینا محال ہوگیا پولیس نے اہل علاقہ کی شکایت پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

فیکٹری میں آتشزدگی ، ملحقہ سکول میں بھگدڑ،2طالبات زخمی

کھلے پلاٹوں میں کوڑے کے ڈھیر فوری اٹھانے کے احکامات

کمشنر گوجرانوالہ کا گورنمنٹ علامہ اقبال میموریل ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ

ریلوے پھاٹک پر مخالف سمت سے آنیوالی ٹریفک روکنے کیلئے وارڈنز تعینات

بہاولپور نے ٹی 20بلائنڈ کر کٹ ٹورنامنٹ جیت لیا

سمو گ پر قابو پانے کیلئے فصلوں کی باقیات جلانے پر پابندی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن