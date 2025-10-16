گاڑی پر کرتب دکھانے والا گرفتار
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)تیزرفتاری سے گاڑی چلا کر کرتب دکھانے والا شخص حوالات پہنچ گیا۔تھانہ ریل بازار کے علاقہ گمٹی چوک میں ٹریفک وارڈن نوید اللہ نے کار سوار کو قابو کرلیا جو کہ انتہائی غفلت کے ساتھ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنی اور دوسروں کی جان خطرے میں ڈالنے کا سبب بن رہا تھا پولیس نے ملزم کیخلاف مقدمہ درج کرلیا۔
