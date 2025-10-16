صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناراض ہوکر میکے آئی خاتون نے شوہر کیخلاف زیادتی کا مقدمہ درج کروا دیا

  • فیصل آباد
ناراض ہوکر میکے آئی خاتون نے شوہر کیخلاف زیادتی کا مقدمہ درج کروا دیا

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)ناراض ہوکر میکے آئی خاتون نے شوہر کے خلاف زیادتی کا مقدمہ درج کروا دیا۔تھانہ پیپلزکالونی کے علاقہ ریلوے کالونی کی رہائشی خاتون نے پولیس کو دی گئی درخواست میں مؤقف اختیار کیا کہ وہ ناراضی کے بعد اپنے والدین کے گھر پر تھی کہ شوہر نے اسے بچوں سے ملوانے کے بہانے اپنے گھر بلایا اور بعد ازاں اسلحہ کے زور پر اسے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا پولیس نے مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کردی ہیں۔

