سٹال لگا کر تجاوزات قائم کرنے والے دکاندار کیخلاف مقدمہ درج
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)مصروف شاہراہ پر سٹال لگا کر تجاوزات قائم کرنے والے دکاندار کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔تھانہ ریل بازار کے علاقہ کچہری بازار میں پابندی کے باوجود ملزم نوید نے سٹال لگا کر تجاوزات قائم کررکھی تھیں جسے ٹریفک پولیس اہلکار نے منع کیا تو وہ طیش میں آکر گالم گلوچ کرنے لگا جس پر پولیس نے دکاندار کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔
