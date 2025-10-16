صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رانا محمد رفیق رضائے الٰہی سے انتقال کر گئے

  • فیصل آباد
رانا محمد رفیق رضائے الٰہی سے انتقال کر گئے

پینسرہ(نمائندہ دنیا)رانا ثنا اﷲ کے پرسنل سٹاف ممبر رانا منیر احمد کے بھائی راہنما جماعت اسلامی پی پی 108رانا محمد رفیق رضائے الٰہی سے انتقال کر گئے وہ گذشتہ کئی روز سے علیل تھے ان کیا نماز جنازہ ان کے آئی گاوں چک نمبر66ج ب دھاندرہ میں کے قبرستان میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں جماعت اسلامی کے راہنماوں سمیت علاقہ کی سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی ۔

