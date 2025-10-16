صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلح ملز موں کا گھر پر دھاوا، ماں ، بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

  • فیصل آباد
مسلح ملز موں کا گھر پر دھاوا، ماں ، بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)مسلح ملز موں کا گھر پر دھاوا، ماں کو بچوں سمیت تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔تھانہ صدر کے علاقہ نور پورہ میں یاسمین بی بی اپنے بچوں کے ہمراہ گھر پر موجود تھی کہ اس دوران 6 مسلح ملز موں نے دھاوا بول دیا اور ماں کو بچوں سمیت قابو کرکے بیہمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ملز م خواتین کو ٹھوکروں کے ساتھ پیٹتے رہے اور بعد ازاں سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرارہوگئے۔

مسلح ملز موں کا گھر پر دھاوا، ماں کو بچوں سمیت تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔تھانہ صدر کے علاقہ نور پورہ میں یاسمین بی بی اپنے بچوں کے ہمراہ گھر پر موجود تھی کہ اس دوران 6 مسلح ملز موں نے دھاوا بول دیا اور ماں کو بچوں سمیت قابو کرکے بیہمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ملز م خواتین کو ٹھوکروں کے ساتھ پیٹتے رہے اور بعد ازاں سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرارہوگئے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ویمن یونیورسٹی:600طالبات کیلئے نیا ہاسٹل بنانے کا فیصلہ ،پی سی ون تیار

زرعی شعبہ میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر،عاشق کرمانی

آذری دارالحکومت باکو میں ملتانی کارنر کے قیام کی منظوری

خانیوال میں گندم کی پیداوار بڑھانے کیلئے آگاہی مہم کا آغاز

ستھرا پنجاب کی کمپنیوں کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت

گندم کی امدادی قیمت پر نظرثانی کی جائے ، خالد کھوکھر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن