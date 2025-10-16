صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لڑکی نے شور مچا کر مبینہ زیادتی کی کوشش ناکام بنا دی

  • فیصل آباد
لڑکی نے شور مچا کر مبینہ زیادتی کی کوشش ناکام بنا دی

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)لڑکی نے شور مچا کر مبینہ زیادتی کی کوشش ناکام بنا دی۔تھانہ غلام محمد آباد کے علاقہ رسول نگر میں دانیال کے گھر اس کی ہمشیرہ (و) اکیلی تھی کہ اوباش ملزم موقع پا کر زبردستی اندر داخل ہوگیا اور لڑکی کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی کوشش کرنے لگا۔ شور مچانے پر پکڑے جانے کے خوف سے ملزم موقع سے فرار ہوگیا پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

لڑکی نے شور مچا کر مبینہ زیادتی کی کوشش ناکام بنا دی۔تھانہ غلام محمد آباد کے علاقہ رسول نگر میں دانیال کے گھر اس کی ہمشیرہ (و) اکیلی تھی کہ اوباش ملزم موقع پا کر زبردستی اندر داخل ہوگیا اور لڑکی کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی کوشش کرنے لگا۔ شور مچانے پر پکڑے جانے کے خوف سے ملزم موقع سے فرار ہوگیا پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح، چیف کمشنر

راول ڈیم، گندگی پھیلانے والوں کیخلاف کارروائی شروع

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 4 دکانیں سیل، 3 لاکھ جرمانہ

اسلام آباد، 24 گھنٹے میں ڈینگی کے 37 نئے کیس رپورٹ

رشتہ کے تنازع پر عمر رسیدہ خاتون کو قتل کرنے والے مجرم کو عمرقید

2منشیات فروشوں کو قید اور جرمانے کی سزائیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن