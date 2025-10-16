اوباش شخص نے شادی شدہ خاتون کو اغوا کر لیا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)اوباش شخص نے شادی شدہ خاتون کو مبینہ طور پر اغوا کرلیا۔تھانہ سول لائن کے علاقہ لاری اڈا کے قریب راشد نامی شہری کی اہلیہ بازار سے گھر جا رہی تھی کہ اس دوران ملزم حامد علی نے اسے مبینہ طور پر زبردستی اغوا کرلیا اور نامعلوم مقام پر لے گیا پولیس نے ملزم کیخلاف مقدمہ درج کرکے خاتون کی تلاش شروع کردی ہے ۔
اوباش شخص نے شادی شدہ خاتون کو مبینہ طور پر اغوا کرلیا۔تھانہ سول لائن کے علاقہ لاری اڈا کے قریب راشد نامی شہری کی اہلیہ بازار سے گھر جا رہی تھی کہ اس دوران ملزم حامد علی نے اسے مبینہ طور پر زبردستی اغوا کرلیا اور نامعلوم مقام پر لے گیا پولیس نے ملزم کیخلاف مقدمہ درج کرکے خاتون کی تلاش شروع کردی ہے ۔