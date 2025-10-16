صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیئرپرسن ٹاسک فورس کا ڈسٹرکٹ جیل ٹوبہ کا دورہ

  • فیصل آباد
چیئرپرسن ٹاسک فورس کا ڈسٹرکٹ جیل ٹوبہ کا دورہ

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )چیئرپرسن وزیراعلیٰ ٹاسک فورس برائے جیل خانہ جات رانا منان خان نے ڈسٹرکٹ جیل ٹوبہ ٹیک سنگھ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ بھی ان کے ہمراہ تھے ۔رانا منان خان نے جیل ہسپتال، خواتین بیرکس، کچن، جنرل بیرکس اور دیگر حصوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔

انہوں نے قیدیوں سے سہولیات، خوراک، علاج معالجے اور رہائشی انتظامات کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔انہوں نے جیل کچن میں کھانے کے معیار، صفائی اور تیاری کے عمل کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہوئے جیل انتظامیہ کو ہدایت کی کہ خوراک کے معیار میں مزید بہتری اور متوازن غذا کی فراہمی یقینی بنائی جائے ۔اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے رانا منان خان نے کہا کہ حکومتِ پنجاب قیدیوں کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اور مؤثر اقدامات کر رہی ہے ۔ جیلوں میں صنعتوں کے قیام سے قیدیوں کو ہنر سیکھنے اور روزگار کے مواقع حاصل ہوں گے ، جبکہ تعلیم، تربیت اور بحالی کے لیے بھی جامع منصوبہ بندی جاری ہے ۔بعدازاں انہوں نے ایئرکنڈیشنر مکینک کورس مکمل کرنے والے قیدیوں میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

فیکٹری میں آتشزدگی ، ملحقہ سکول میں بھگدڑ،2طالبات زخمی

کھلے پلاٹوں میں کوڑے کے ڈھیر فوری اٹھانے کے احکامات

کمشنر گوجرانوالہ کا گورنمنٹ علامہ اقبال میموریل ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ

ریلوے پھاٹک پر مخالف سمت سے آنیوالی ٹریفک روکنے کیلئے وارڈنز تعینات

بہاولپور نے ٹی 20بلائنڈ کر کٹ ٹورنامنٹ جیت لیا

سمو گ پر قابو پانے کیلئے فصلوں کی باقیات جلانے پر پابندی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن