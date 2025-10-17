صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹھیکریوالا:چوکی پینسرہ پولیس کی کارروائی منشیات فروش گرفتار، چرس برآمد

  • فیصل آباد
ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا )انچارج چوکی پینسرہ کی مؤثر کارروائی کے دوران بدنامِ زمانہ منشیات فروش سے 1 کلو 420 گرام چرس برآمد کر لی گئی۔

 مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔ایس پی اقبال ڈویژن سعید احمد کی ہدایت اور ایس ایچ او تھانہ ٹھیکریوالا میاں واجد حسین کی سربراہی میں انچارج چوکی پینسرہ اسسٹنٹ سب انسپکٹر عدنان قیصر بسرا نے دورانِ گشت پینسرہ روڈ کے قریب مشکوک افراد کی چیکنگ کے دوران 275 ج۔ب پینسرہ کے رہائشی حاضر علی کے قبضہ سے چرس برآمد کر لی۔

 

