شادی کا جھانسہ دیکر لڑکی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا
(م) کو ملزم حمزہ نے نکاح کے بہانے بلایا ، موبائل فون پر ویڈیو بناتے رہے
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)شادی کا جھانسہ دیکر لڑکی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ پیپلزکالونی کے علاقہ کینال روڈ کی رہائشی (م) کو ملزم حمزہ نے شادی کا جھانسہ دیا اور نکاح کے بہانے بلا لیا اور بعد ازاں ایک ہوٹل میں لیجا کر اپنے ساتھی کے ہمراہ نہ صرف اسلحہ کے زور پرمبینہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا بلکہ اس دوران موبائل فون پر ویڈیو بھی بناتے رہے پولیس نے متاثرہ لڑکی کی درخواست پر ملز موں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔