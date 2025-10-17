جڑانوالہ :مچھر نما کیڑوں کی بھرمار، شہری پریشان
روشنی جلتے ہی کیڑے گھروں اور دکانوں میں داخل، سپرے مہم کا مطالبہ
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )جڑانوالہ شہر اور گردونواح میں مچھر نما باریک کیڑوں کی بھرمار نے شہریوں کو شدید اذیت میں مبتلا کر دیا ہے ۔ شام کے وقت یہ کیڑے فضا میں جھنڈ کی صورت میں اڑتے دکھائی دیتے ہیں اور روشنی جلتے ہی گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، جس سے مکینوں کو سخت پریشانی کا سامنا ہے ۔یہ باریک کیڑے شہریوں کے منہ، آنکھوں اور ناک میں گھس جاتے ہیں جس سے سانس لینے میں دشواری اور خارش جیسی شکایات پیدا ہو رہی ہیں۔ دکانداروں اور موٹر سائیکل سواروں کے لیے بھی یہ کیڑے بڑی آزمائش بن گئے ہیں۔دکانداروں کا کہنا ہے کہ شام کے وقت دکانوں کی روشنیاں جلتے ہی کیڑوں کے جھنڈ امڈ آتے ہیں، جس کے باعث وہ لائٹس مدھم یا بند رکھنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ متعلقہ ادارے فوری طور پر اسپرے مہم شروع کریں تاکہ عوام کو اس عذاب سے نجات مل سکے ۔