صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ :مچھر نما کیڑوں کی بھرمار، شہری پریشان

  • فیصل آباد
جڑانوالہ :مچھر نما کیڑوں کی بھرمار، شہری پریشان

روشنی جلتے ہی کیڑے گھروں اور دکانوں میں داخل، سپرے مہم کا مطالبہ

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )جڑانوالہ شہر اور گردونواح میں مچھر نما باریک کیڑوں کی بھرمار نے شہریوں کو شدید اذیت میں مبتلا کر دیا ہے ۔ شام کے وقت یہ کیڑے فضا میں جھنڈ کی صورت میں اڑتے دکھائی دیتے ہیں اور روشنی جلتے ہی گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، جس سے مکینوں کو سخت پریشانی کا سامنا ہے ۔یہ باریک کیڑے شہریوں کے منہ، آنکھوں اور ناک میں گھس جاتے ہیں جس سے سانس لینے میں دشواری اور خارش جیسی شکایات پیدا ہو رہی ہیں۔ دکانداروں اور موٹر سائیکل سواروں کے لیے بھی یہ کیڑے بڑی آزمائش بن گئے ہیں۔دکانداروں کا کہنا ہے کہ شام کے وقت دکانوں کی روشنیاں جلتے ہی کیڑوں کے جھنڈ امڈ آتے ہیں، جس کے باعث وہ لائٹس مدھم یا بند رکھنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ متعلقہ ادارے فوری طور پر اسپرے مہم شروع کریں تاکہ عوام کو اس عذاب سے نجات مل سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ