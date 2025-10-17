صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قتل کیس، ایک مجرم کو سزائے موت، دیگر کو قید و جرمانے

  • فیصل آباد
قتل کیس، ایک مجرم کو سزائے موت، دیگر کو قید و جرمانے

ایڈیشنل سیشن جج کا ملزم تہور شاہ کو مقتول کے ورثا کو 5 لاکھ روپے دینے کا حکم

شورکوٹ (نمائندہ دنیا )تھانہ وریام کے مشہور مقدمہ قتل کا فیصلہ سناتے ہوئے ایڈیشنل سیشن جج شورکوٹ رانا سہیل طارق نے مرکزی ملزم تہور شاہ کو جرم 302 کے تحت سزائے موت اور مقتول کے ورثا کو 5 لاکھ روپے ادا کرنے کا حکم دیا۔عدالت نے شریک ملز موں میں سے طاہر شاہ کو جرم 324 میں 10 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ جبکہ جرم 337-F(3) میں 1 لاکھ روپے دامان کی سزا سنائی۔ اسی طرح مجاہد شاہ کو بھی جرم 324 میں 10 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ اور 337-F(3) میں 1 لاکھ روپے دامان کی سزا دی گئی۔ملزم اکرام شاہ کو جرم 324 میں 10 سال قید اور 337-F(5) میں 1 لاکھ دامان کی سزا جبکہ اظہر شاہ کو جرم 324 میں 10 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا سنائی گئی۔یاد رہے کہ تمام ملزمان پر افضل شاہ کو قتل کرنے اور دیگر افراد کو زخمی کرنے کا الزام ثابت ہوا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ