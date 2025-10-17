قتل کیس، ایک مجرم کو سزائے موت، دیگر کو قید و جرمانے
ایڈیشنل سیشن جج کا ملزم تہور شاہ کو مقتول کے ورثا کو 5 لاکھ روپے دینے کا حکم
شورکوٹ (نمائندہ دنیا )تھانہ وریام کے مشہور مقدمہ قتل کا فیصلہ سناتے ہوئے ایڈیشنل سیشن جج شورکوٹ رانا سہیل طارق نے مرکزی ملزم تہور شاہ کو جرم 302 کے تحت سزائے موت اور مقتول کے ورثا کو 5 لاکھ روپے ادا کرنے کا حکم دیا۔عدالت نے شریک ملز موں میں سے طاہر شاہ کو جرم 324 میں 10 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ جبکہ جرم 337-F(3) میں 1 لاکھ روپے دامان کی سزا سنائی۔ اسی طرح مجاہد شاہ کو بھی جرم 324 میں 10 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ اور 337-F(3) میں 1 لاکھ روپے دامان کی سزا دی گئی۔ملزم اکرام شاہ کو جرم 324 میں 10 سال قید اور 337-F(5) میں 1 لاکھ دامان کی سزا جبکہ اظہر شاہ کو جرم 324 میں 10 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا سنائی گئی۔یاد رہے کہ تمام ملزمان پر افضل شاہ کو قتل کرنے اور دیگر افراد کو زخمی کرنے کا الزام ثابت ہوا تھا۔