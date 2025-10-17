فوڈ اتھارٹی کا ایکشن ، سویٹس یونٹ ، متعدد فوڈ پوائنٹس سیل
200 کلو غیر معیاری چیز، 100 کلو کھویا، پانچ فریزر اور پیکنگ مشینیں ضبط
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ضلع کے مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن کرتے ہوئے متعدد کارروائیاں کیں۔ دورانِ کارروائی ایک ڈیری یونٹ، ایک نان شاپ اور معروف سویٹس یونٹ کو سیل کر دیا گیا جبکہ ایک مقدمہ بھی درج کروا دیا گیا۔ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کے مطابق فوڈ سیفٹی ٹیموں نے کارروائیوں کے دوران 200 کلو غیر معیاری چیز، 100 کلو کھویا، پانچ فریزر اور پیکنگ مشینیں ضبط کر لیں۔ اس کے علاوہ 195 کلو ممنوعہ اشیاء اور 21 کلو ملاوٹی دیسی گھی تلف کر دیا گیا۔
غلام محمد آباد، رضاآباد اور اقبال ٹاؤن میں کی گئی کارروائیوں کے دوران سویٹس یونٹ سے حاصل شدہ دیسی گھی کے نمونے ناکام ثابت ہوئے ، جس پر یونٹ کو سیل اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے بتایا کہ ڈیری یونٹ سے چیز اور کھوئے کے نمونے تفصیلی تجزیے کے لیے بھجوا دیے گئے ہیں۔ ناقص انتظامات اور سابقہ ہدایات پر عمل نہ کرنے کی بنا پر کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔سویٹس یونٹ میں گندے فریزر، صفائی کے ناقص انتظامات، ٹوٹے فرش، گندے ریکس اور مکڑی کے جالوں کی بہتات پائی گئی۔