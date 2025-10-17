پنجاب ٹورازم آن لائن لائسنسنگ، \"ہوٹل آئی\" رجسٹریشن کا آغاز
رجسٹریشن نہ کرانے والے ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کے خلاف کارروائی کی جائیگی
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) سیکرٹری ٹورازم پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹہ کی ہدایت پر کنٹرولر ڈیپارٹمنٹ آف ٹورسٹ سروسز شمائلہ منظور نے فیصلآباد کا دورہ کیا اور کمشنر آفس میں پنجاب ٹورازم سکواڈ کے افسران و عملے سے ملاقات کی۔انہوں نے سکواڈ کو درپیش مسائل پر بریفنگ لی اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ضروری ہدایات جاری کیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کنٹرولر ڈی ٹی ایس نے کہا کہ ہوٹلز، ریسٹورنٹس، ٹریول اینڈ ٹورز کے کاروبار سے وابستہ افراد کی سہولت کے لیے آن لائن پورٹل کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے ، جس کے ذریعے گھر بیٹھے آن لائن لائسنس حاصل کیا جا سکتا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ فیصلآباد کے تمام ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کی \"Hotel Eye\" سافٹ ویئر میں رجسٹریشن لازمی قرار دی گئی ہے ۔ رجسٹریشن نہ کرانے والے ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ان کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں استعمال ہونے والی آن لائن بکنگ ایپس کے ذریعے بکنگ کرنے والوں کی رجسٹریشن بھی لازمی ہوگی تاکہ جرائم اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ممکن ہو۔