پٹرولیم مصنوعات سستی، پبلک ٹرانسپورٹ کرائے کم نہ ہوسکے
بس اڈوں پر 16 اگست والے کرایہ نامے سے بھی زائد کرائے وصول کیے جا رہے
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے باوجود پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے کم نہیں کیے جا سکے ۔ شہر کے مختلف بس اڈوں پر تاحال 16 اگست والے کرایہ نامے سے بھی زائد کرائے وصول کیے جا رہے ہیں۔حکومت کی جانب سے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے ۔ پٹرول 5 روپے 66 پیسے فی لٹر سستا ہو کر 263 روپے 2 پیسے فی لٹر، ہائی اسپیڈ ڈیزل 1 روپیہ 39 پیسے کمی کے بعد 275 روپے 41 پیسے فی لٹر، مٹی کا تیل 3 روپے 26 پیسے کمی کے بعد 181 روپے 71 پیسے ، جبکہ لائٹ ڈیزل 2 روپے 74 پیسے کمی کے بعد 162 روپے 76 پیسے فی لٹر مقرر کر دیا گیا ہے ۔تاہم اس کے باوجود ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں کمی نہیں کی۔
فیصلآباد کے بس اڈوں پر 16 اگست کا سرکاری کرایہ نامہ آویزاں ہے ، مگر عملاً اس سے بھی زائد کرائے وصول کیے جا رہے ہیں۔سرکاری کرایہ نامے کے مطابق بی کلاس بسوں کا فیصلآباد سے صادق آباد کا کرایہ 1520 روپے مقرر ہے ، مگر ٹکٹ 1800 روپے میں فروخت ہو رہا ہے ۔ فورٹ عباس کا کرایہ 1140 روپے درج ہے جبکہ 1400 روپے وصول کیے جا رہے ہیں۔ فیصلآباد تا لاہور کرایہ 480 روپے مقرر ہے مگر 500 روپے وصول ہو رہے ہیں۔ اسی طرح راولپنڈی کا کرایہ 1060 روپے کے بجائے 1500 روپے لیا جا رہا ہے ۔مسافروں کا کہنا ہے کہ پٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کے باوجود کرایوں میں کمی نہ ہونا انتظامیہ کی غفلت ہے ۔