سموگ، بھٹے بند ، اینٹوں کی قیمت 19 ہزار فی ہزار ہو گئی

  • فیصل آباد
اچانک اضافے کے باعث جاری تعمیراتی منصوبے تعطل کا شکار ہو رہے ہیں

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) سموگ کے پیش نظر ضلع بھر میں بھٹوں کی بندش نے تعمیراتی صنعت کے لیے بڑا چیلنج کھڑا کر دیا ہے ۔ بھٹہ مالکان کی جانب سے پہلے سے تیار کی گئی اینٹوں کے نرخ فی ہزار 19 ہزار روپے مقرر کر دئیے گئے ۔سموگ کے تدارک کے لیے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بھٹوں کی بندش کے احکامات کے بعد فیصل آباد اور گردونواح کی تعمیراتی سرگرمیاں شدید متاثر ہو گئی ہیں۔ درجنوں بھٹوں کی بندش سے اینٹوں کی سپلائی متاثر ہوئی ہے اور مارکیٹ میں قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔اینٹوں کے تاجروں کے مطابق فی ہزار اینٹوں کی قیمت 19 ہزار روپے تک پہنچ چکی ہے جو گزشتہ ماہ کے مقابلے میں تقریباً 5 ہزار روپے زائد ہے۔

ٹھیکیداروں اور بلڈرز کا کہنا ہے کہ اچانک اضافے کے باعث جاری تعمیراتی منصوبے تعطل کا شکار ہو رہے ہیں جبکہ مزدور طبقہ روزگار سے محروم ہو کر مالی دباؤ کا شکار ہو گیا ہے ۔انتظامیہ کا مؤقف ہے کہ فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے یہ اقدام ناگزیر ہے اور صرف زگ زیگ ٹیکنالوجی والے بھٹوں کو ہی کام کی اجازت دی جا رہی ہے ۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسی متوازن حکمتِ عملی اپنائی جائے جس سے سموگ میں کمی بھی ممکن ہو اور تعمیراتی شعبہ بھی متاثر نہ ہو۔

 

