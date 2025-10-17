فرنچ واٹر پراجیکٹ ، شہریوں کو 30 ملین گیلن صاف پانی ملے گا
ایم ڈی واسا فیز ٹو سائٹ پر واسا اور کنسلٹنٹ کے دفاتر کا افتتاح کر دیا
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ نے فرنچ پراجیکٹ فیز ٹو سائٹ پر واسا اور کنسلٹنٹ کے دفاتر کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر ایک خصوصی تقریب منعقد ہوئی جس کے مہمانِ خصوصی ایم ڈی واسا تھے ۔ تقریب میں ڈی ایم ڈی ایڈمن شعیب رشید، ڈی ایم ڈی انجینئرنگ و پراجیکٹ ڈائریکٹر ثاقب رضا، ڈی ایم ڈی سروسز مقبول سنپال، ڈائریکٹر آئی اینڈ سی شہریار حسن، ڈائریکٹر فنانس جاوید غنی، ڈائریکٹر ریونیو عمر افتخار سمیت دیگر افسربھی موجود تھے ۔فرنچ پراجیکٹ فیز ٹو پر کنٹریکٹ کمپنی نے واسا افسران اور کنسلٹنٹ کمپنی کے افسروں کے لیے دفاتر کی تعمیر مکمل کر لی، جنہیں بعد ازاں ایم ڈی واسا سہیل قادر چیمہ کے سپرد کر دیا گیا۔اس موقع پر ایم ڈی واسا نے فرنچ واٹر پراجیکٹ سائٹ پر تعمیراتی کاموں کے معیار کا جائزہ لیا اور کہا کہ سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ فیز ٹو کی تکمیل سے شہریوں کو روزانہ 30 ملین گیلن صاف پینے کا پانی فراہم کیا جائے گا، جو شہر کے مشرقی حصے کی آبادی کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوگا۔انہوں نے واضح کیا کہ پراجیکٹ سائٹ پر تعمیراتی رفتار مزید تیز کی جائے اور طے شدہ ٹائم فریم کے مطابق کام ہر صورت مکمل کیا جائے ۔