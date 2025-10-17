ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت آوارہ کتوں کے خلاف مہم
درجبوں کتے تلف عوامی و سماجی حلقوں کا خیر مقدم، مہم کو توسیع دینے کا مطالبہ
ٹھیکریوالا، پینسرہ (نمائندگان دنیا )ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت یونین کونسل 169 چک 66 ج۔ب دھاندرہ میں آوارہ کتوں کے خلاف مؤثر مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ پروگرام کی ٹیموں نے گلی محلوں، سکولوں، قبرستانوں اور عوامی مقامات کے گرد موجود درجنوں خونخوار کتوں کو تلف کر دیا۔عوامی و سماجی حلقوں نے اس کارروائی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ آوارہ کتوں کی وجہ سے شہری، بالخصوص بچے اور بزرگ، روزانہ خوف و ہراس میں مبتلا تھے ۔ شہریوں نے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت کیے گئے اس اقدام کو قابلِ تحسین قرار دیتے ہوئے توقع ظاہر کی کہ مہم کو دیگر علاقوں تک بھی توسیع دی جائے تاکہ عوام کو آوارہ کتوں کے خطرے اور خوف سے نجات مل سکے ۔یاد رہے کہ گذشتہ مہینوں میں آوارہ کتوں کے کاٹنے کے درجنوں واقعات رونما ہو چکے تھے جس پر سدھار دھاندرہ نیو سبز کے گردنواح میں درجنوں آوارکتوں کی موجودگی پر عوام شدید پریشان تھی۔