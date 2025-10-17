صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت آوارہ کتوں کے خلاف مہم

  • فیصل آباد
ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت آوارہ کتوں کے خلاف مہم

درجبوں کتے تلف عوامی و سماجی حلقوں کا خیر مقدم، مہم کو توسیع دینے کا مطالبہ

ٹھیکریوالا، پینسرہ (نمائندگان دنیا )ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت یونین کونسل 169 چک 66 ج۔ب دھاندرہ میں آوارہ کتوں کے خلاف مؤثر مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ پروگرام کی ٹیموں نے گلی محلوں، سکولوں، قبرستانوں اور عوامی مقامات کے گرد موجود درجنوں خونخوار کتوں کو تلف کر دیا۔عوامی و سماجی حلقوں نے اس کارروائی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ آوارہ کتوں کی وجہ سے شہری، بالخصوص بچے اور بزرگ، روزانہ خوف و ہراس میں مبتلا تھے ۔ شہریوں نے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت کیے گئے اس اقدام کو قابلِ تحسین قرار دیتے ہوئے توقع ظاہر کی کہ مہم کو دیگر علاقوں تک بھی توسیع دی جائے تاکہ عوام کو آوارہ کتوں کے خطرے اور خوف سے نجات مل سکے ۔یاد رہے کہ گذشتہ مہینوں میں آوارہ کتوں کے کاٹنے کے درجنوں واقعات رونما ہو چکے تھے جس پر سدھار دھاندرہ نیو سبز  کے گردنواح میں درجنوں آوارکتوں کی موجودگی پر عوام شدید پریشان تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ