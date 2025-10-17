صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا چک جھمرہ کا دورہ، ترقیاتی کام تیز کرنے کی ہدایت

  • فیصل آباد
ڈپٹی کمشنر کا چک جھمرہ کا دورہ، ترقیاتی کام تیز کرنے کی ہدایت

تحصیل ہیڈکوارٹرز ہسپتال میں طبی و انتظامی امور کی مانیٹرنگ بھی کی

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے تحصیل چک جھمرہ کا تفصیلی دورہ کیا۔ انہوں نے پیرا آفس کے قیام کی پیشرفت کا جائزہ لیا اور تعمیراتی کام تیزی سے مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے تحصیل ہیڈکوارٹرز ہسپتال میں طبی و انتظامی امور کی مانیٹرنگ کرتے ہوئے مریضوں اور لواحقین سے علاج معالجہ اور ادویات کی فراہمی کے بارے میں استفسار کیا۔انہوں نے کہا کہ میڈیکل ایمرجنسی سروسز کو ہر وقت چوکس رکھا جائے اور اسسٹنٹ کمشنر باقاعدگی سے ہسپتال کے دورے کریں۔ڈپٹی کمشنر نے چک جھمرہ میں عوامی بہبود کے جاری منصوبوں کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے جنرل بس اسٹینڈ کی تزئین و بحالی، سیوریج سسٹم کی اپ گریڈیشن اور دیگر ترقیاتی کاموں میں شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت کی۔انہوں نے کہا کہ پبلک پارکس کو حقیقی معنوں میں تفریحی مراکز کے طور پر فعال کیا جائے ۔ بعد ازاں انہوں نے پول کی ڈویلپمنٹ اور جی او آر تھری کی تعمیراتی پیشرفت کا بھی جائزہ لیا اور باقی ماندہ کام جلد مکمل کرنے کی تاکید کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ