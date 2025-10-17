ڈپٹی کمشنر کا چک جھمرہ کا دورہ، ترقیاتی کام تیز کرنے کی ہدایت
تحصیل ہیڈکوارٹرز ہسپتال میں طبی و انتظامی امور کی مانیٹرنگ بھی کی
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے تحصیل چک جھمرہ کا تفصیلی دورہ کیا۔ انہوں نے پیرا آفس کے قیام کی پیشرفت کا جائزہ لیا اور تعمیراتی کام تیزی سے مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے تحصیل ہیڈکوارٹرز ہسپتال میں طبی و انتظامی امور کی مانیٹرنگ کرتے ہوئے مریضوں اور لواحقین سے علاج معالجہ اور ادویات کی فراہمی کے بارے میں استفسار کیا۔انہوں نے کہا کہ میڈیکل ایمرجنسی سروسز کو ہر وقت چوکس رکھا جائے اور اسسٹنٹ کمشنر باقاعدگی سے ہسپتال کے دورے کریں۔ڈپٹی کمشنر نے چک جھمرہ میں عوامی بہبود کے جاری منصوبوں کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے جنرل بس اسٹینڈ کی تزئین و بحالی، سیوریج سسٹم کی اپ گریڈیشن اور دیگر ترقیاتی کاموں میں شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت کی۔انہوں نے کہا کہ پبلک پارکس کو حقیقی معنوں میں تفریحی مراکز کے طور پر فعال کیا جائے ۔ بعد ازاں انہوں نے پول کی ڈویلپمنٹ اور جی او آر تھری کی تعمیراتی پیشرفت کا بھی جائزہ لیا اور باقی ماندہ کام جلد مکمل کرنے کی تاکید کی۔