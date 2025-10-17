صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ کو تجاوزات سے پاک شہر بنانے کیلئے آپریشن جاری

  • فیصل آباد
انتظامیہ متحرک، ناجائز تعمیرات اور تھڑے مسمار، عوامی حلقوں کی تحسین

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات کی روشنی میں جڑانوالہ کو تجاوزات سے پاک شہر بنانے کے لیے انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ رنگزیب کی زیرِ نگرانی شہر بھر سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے گرینڈ آپریشن جاری ہے ۔کارروائی کے دوران چیف آفیسر میونسپل کمیٹی محسن مظہر اور انکروچمنٹ انسپکٹر میاں نوید رمضان بھی موجود تھے ۔ میونسپل کالونی سمیت مختلف علاقوں میں ناجائز تجاوزات، غیر قانونی تھڑوں اور فٹ پاتھوں پر قبضہ کے خلاف مؤثر کارروائیاں کی گئیں۔ مکانوں اور دکانوں کے آگے بڑھائے گئے حصے ، سڑکوں پر بنائے گئے ڈھانچے اور غیر قانونی تعمیرات مسمار کر دی گئیں۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب نے کہا کہ شہر کے تمام بازاروں اور عوامی مقامات پر انکروچمنٹ کے خلاف بلاامتیاز مہم جاری رہے گی۔

 

