خاندانی منصوبہ بندی اور ماں و بچے کی صحت کیلئے آگاہی مہم تیز

  • فیصل آباد
100 سوشل انفلوئنسرز کی منظوری،تعلیمی اداروں میں آگاہی سیمینار ہو نگے

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی برائے پاپولیشن کا اجلاس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبھا مسیح کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر محمد نعیم نے محکمانہ کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ضلع بھر میں خاندانی منصوبہ بندی اور ماں و بچے کی صحت کے حوالے سے آگاہی سرگرمیاں جاری ہیں۔اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ نومبر اور دسمبر کے دوران مختلف تعلیمی اداروں میں آگاہی سیمینارز منعقد کیے جائیں گے تاکہ نوجوان نسل میں آبادی کے توازن کی اہمیت اجاگر کی جا سکے ۔کمیٹی نے 100 سوشل انفلوئنسرز کی منظوری دی، جن میں 70 علمائے کرام اور 30 سماجی شخصیات شامل ہوں گی۔ یہ انفلوئنسرز خاندانی منصوبہ بندی، ماں اور بچے کی صحت کے فروغ کے لیے عوام میں شعور بیدار کریں گے ۔

 

