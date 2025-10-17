پیرمحل:ڈی پی او کی کھلی کچہریاں، مسائل کے حل کی یقین دہانی
کھلی کچہریوں کے دوران شہریوں نے براہِ راست اپنے مسائل پیش کیے
پیرمحل (نمائندہ دنیا )انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن اور ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد ریجن ذیشان اصغر کی خصوصی ہدایات پر ٹوبہ ٹیک سنگھ پولیس عوامی خدمت، مسائل کے فوری حل اور پولیس و عوام کے باہمی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے ۔اسی سلسلے کی کڑی کے طور پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ عبادت نثار نے یونین کونسل ناصر نگر 760 گ ب تھانہ اروتی اور میونسپل کمیٹی ہال پیرمحل میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا، جن میں عوام کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی۔کھلی کچہریوں کے دوران شہریوں نے براہِ راست اپنے مسائل پیش کیے ، جنہیں ڈی پی او نے توجہ سے سنا اور فوری حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے ۔ڈی پی او عبادت نثار نے کہا کہ کھلی کچہریوں کا مقصد عوام سے براہِ راست رابطہ قائم کرنا، ان کے مسائل کا فوری حل اور انصاف ان کی دہلیز تک پہنچانا ہے ۔ عوام دوست اور مؤثر پولیس ہمارا عزم ہے ۔