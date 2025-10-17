صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی یومِ ذہنی صحت پر الائیڈ ہسپتال میں آگاہی واک کا انعقاد

  • فیصل آباد
عالمی یومِ ذہنی صحت پر الائیڈ ہسپتال میں آگاہی واک کا انعقاد

قیادت پروفیسر ڈاکٹر عامر شوکت، ڈاکٹر محمد عرفان اور ڈاکٹر یاسر یعقوب نے کی

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) عالمی یومِ ذہنی صحت کے موقع پر پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن اور فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے زیرِ اہتمام الائیڈ ہسپتال فیصل آباد میں آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔واک کی قیادت پروفیسر ڈاکٹر عامر شوکت، ڈاکٹر محمد عرفان اور ڈاکٹر یاسر یعقوب نے کی۔ اس موقع پر سینکڑوں ڈاکٹروں، فیکلٹی ممبران اور دیگر ہیلتھ پروفیشنلز نے بھرپور شرکت کی۔ شرکا نے بینرز اور پلے کارڈز اُٹھا رکھے تھے جن پر ذہنی صحت کے فروغ، نفسیاتی بہبود کی اہمیت اور ذہنی بیماریوں سے متعلق معاشرتی بدنامی کے خاتمے کے پیغامات درج تھے ۔ڈاکٹر محمد عرفان، چیپٹر ہیڈ پی ایس آئی ایم فیصل آباد نے کہا کہ دنیا بھر میں ہر چار میں سے ایک فرد کسی نہ کسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہے جبکہ پاکستان میں ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور اینگزائٹی کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔پروفیسر ڈاکٹر عامر شوکت نے کہا کہ ذہنی صحت میں بہتری براہِ راست جسمانی صحت پر مثبت اثر ڈالتی ہے ۔ جب انسان ذہنی طور پر مطمئن اور پرسکون ہو تو اُس کی جسمانی کارکردگی بھی بہتر ہو جاتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ